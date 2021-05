Fiorentina-Napoli 0-2 | azzurri sognano la Champions | voti | highlights e tabellino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

FIRENZE - Vittoria delche passa 2 - 0 sul campo della. Azzurri in vantaggio nella seconda frazione di gioco: rigore assegnato dopo la consultazione del Var per una trattenuta di Milenkovic su Rrahmani . ...Il sogno Champions delcontinua. La squadra di Gattuso contro laespugna il Franchi 2 - 0 e torna davanti alla Juventus in classifica. L'Europa che conta si avvicina. primo tempo ? Ilnel primo ...E’ finita 2-0 al ‘Franchi’ nel lunch match della 37esima giornata, con le reti di Insigne e l’autogol di Venuti, su tiro di Zielinski. Una sconfitta che per la Fiorentina non ha alcun impatto ma che v ...Al Franchi di Firenze il Napoli cerca punti vitali per la qualificazione alla prossima Champions League, mentre la Fiorentina ha già centrato la salvezza e non ha più nulla da c ...