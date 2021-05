Fiorentina - Napoli 0 - 0 | si gioca la ripresa LIVE

(Di domenica 16 maggio 2021) Dopo un primo tempo con ilin attacco e laordinata in difesa e viva in contropiede, lasarà decisiva per vedere se le ambizioni da Champions delsaranno alimentate da ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

La palla finisce, tuttavia, sui piedi dell'attaccante azzurro che in tap - in la spinge in rete portando vantaggio il0,1. outstream Si fa sentire la squadra ospite: ...Il bilancio complessivo sorride allain virtù delle 53 vittorie ottenute a fronte di 39 pareggi e 49 affermazioni del67' - GOL DEL NAPOLIIII! Osimhen cambia campo per Insigne. Il capitano appoggia a Zielinski dal limite, tiro col mancino deviato che batte Terracciano. 66' - Primi cambi per la Fiorentina: escono Bira ...67' - Grande azione di Osimhen che lancia Insigne. Appoggio all'indietro per Zielinski che calcia addosso a Venuti, la cui deviazione mette fuori causa Terracciano portando il ...