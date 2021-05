Fiorentina, Martinez Quarta: «Non gioco ma rispetto Iachini. Sull’Argentina…» (Di domenica 16 maggio 2021) Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato su Instagram della sua esperienza in viola Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato su Instagram della sua esperienza in viola. Le dichiarazioni raccolte da firenzeviola.it. «All’inizio è stato difficile, è normale: l’adattamento ad un nuovo calcio, dopo la quarantena. Era solo questione di tempo, poi ho avuto continuità e ho trovato il gol. Adesso non sto giocando, ma è una decisione rispettabile dell’allenatore, io continuo ad allenarmi. La notizia della convocazione dall’Argentina è bellissima, adesso spero di giocare l’ultima partita e di chiudere al meglio la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Lucas, difensore della, ha parlato su Instagram della sua esperienza in viola Lucas, difensore della, ha parlato su Instagram della sua esperienza in viola. Le dichiarazioni raccolte da firenzeviola.it. «All’inizio è stato difficile, è normale: l’adattamento ad un nuovo calcio, dopo la quarantena. Era solo questione di tempo, poi ho avuto continuità e ho trovato il gol. Adesso non sto giocando, ma è una decisione rispettabile dell’allenatore, io continuo ad allenarmi. La notizia della convocazione dall’Argentina è bellissima, adesso spero di giocare l’ultima partita e di chiudere al meglio la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

