Fiorentina, Dragowski espulso dalla panchina: stagione finita (Di domenica 16 maggio 2021) Bartlomiej Dragowski è stato espulso contro il Napoli per proteste dalla panchina stagione finita per Bartlomiej Dragowski che è stato espulso durante il match contro il Napoli. Il portiere della Fiorentina era oggi in panchina per dei problemi fisici, ma al momento del rigore per gli azzurri si è scatenato con le proteste che hanno portato l'arbitro a estrarre il cartellino rosso. Dragowski salterà così l'ultima partita del campionato contro il Crotone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

