Fiorentina | Commisso | “Giornalisti insolenti | offeso e infamato senza alcun motivo”

(Di domenica 16 maggio 2021) Roccovuole mettere fine ad una situazione non poco complicata.Dopo la conferenza stampa nella quale il patron italo-americano non le aveva di certo mandate a dire ai media, un nuovo attacco da parte dello stesso patron dellasi profila tramite i canali ufficiali del club.VIDEO, il duro attacco di: “Mi avete chiamato Rocco il terrone!”"Da mesi non parlo ma è arrivato il momento di tornare in America e voglio cominciare ringraziando Iachini per il lavoro. Ho intenzione di vendere la. Entro 10 giorni aspetto un'offerta da 370 milioni, ma venderò solo ad un fiorentino".Erano state questee delle dichiarazioni ironiche che, solo pochi giorni fa,aveva rilasciato nel corso di una lunga e dura conferenza ...

- Napol i parte dalla conferenza - stampa di Roccothe president. Di cui ovviamente non si parla in questa rubrica. Ma nonostante i viola possano apparire caricati da cotanta ...Gattuso mi fa piacere se dovesse arrivare alla. Gattuso è uno che si fa voler bene, il Napoli perderà un ottimo allenatore. Show di? Ha tirato fuori cose giuste e cose sbagliate: ...Ne parla l'edizione odierna di Repubblica, sottolineando come Rocco abbia decisamente messo gli occhi addosso al tecnico del Napoli. L'operazione può andare in porto, ma ci sono tante situazioni in ba ...Sarà un confronto ravvicinato significativo quello di oggi tra la Fiorentina e Rino Gattuso, primo candidato a sedersi sulla panchina viola nella prossima stagione. Oggi da avversario, ma forse per l’ ...