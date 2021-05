Finale Nadal-Djokovic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Rafael Nadal e Novak Djokovic si affronteranno in Finale agli Internazionali BNL d’Italia 2021, dopo aver sconfitto rispettivamente Reilly Opelka e Lorenzo Sonego in semiFinale. L’iberico proverà a far valere la sua particolare affezione alla terra rossa, vero e proprio territorio di battaglia per indole, mentre il serbo dovrà dimostrare di poter tenere testa all’avversario dopo la prestazione rivedibile all’ultimo atto del Roland Garros 2020. La Finale si svolgerà domenica 16 maggio, non prima delle ore 17.00 italiane, sul Centrale del Masters 1000 capitolino. La diretta televisiva sarà trasmessa da Sky Sport (canali 201 e 204) e Italia Uno (canale 6 del digitale terrestre), con live streaming tramite ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Rafaele Novaksi affronteranno inagliBNL, dopo aver sconfitto rispettivamente Reilly Opelka e Lorenzo Sonego in semi. L’iberico proverà a far valere la sua particolare affezione alla terra rossa, vero e proprio territorio di battaglia per indole, mentre il serbo dovrà dimostrare di poter tenere testa all’avversario dopo la prestazione rivedibile all’ultimo atto del Roland Garros 2020. Lasi svolgerà domenica 16 maggio, non prima delle ore 17.00 italiane, sul Centrale del Masters 1000 capitolino. Latelevisiva sarà trasmessa da Sky Sport (canali 201 e 204) e Italia Uno (6 del digitale terrestre), con livetramite ...

Advertising

WeAreTennisITA : RAFA IN FINALE ?? Un break per set basta a Nadal per battere Opelka, raggiunge la finale numero 12 a Roma, cercherà… - lorenzofares : Ultimo giorno di #IBI21 da #Roma Alle 14.30 vi racconto live su @SuperTennisTv la finale ?? tra Karolina… - cristinareggini : RT @SanMarino_RTV: #Tennis | Open Italia (@InteBNLdItalia) la finale sarà #DjokovicNadal - SanMarino_RTV : #Tennis | Open Italia (@InteBNLdItalia) la finale sarà #DjokovicNadal - sowmyasofia : Internazionali di Roma: Djokovic batte Sonego è in finale con Nadal -