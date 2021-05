Figliuolo assicura che ci sono 20 milioni di dosi di vaccino in arrivo a giugno (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - giugno sarà il mese della 'spallata' nella campagna vaccinale italiana, grazie all'arrivo di 20 milioni di dosi e a settembre si conta di poter arrivare all'immunità di gregge, in linea con le previsioni e nonostante i ritardi. "A giugno si potrà dare ancora più velocità a una campagna che ha già superato i 20 milioni di somministrazioni" dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario del governo per l'emergenza Covid in una intervista al Messaggero, "la questione degli approvvigionamenti è cruciale: abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina che ha dimostrato di poter fare mezzo milione di iniezioni al giorno". Il generale si aspetta di vedere "a giugno protetta la stragrande maggioranza delle persone più vulnerabili ed ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI -sarà il mese della 'spallata' nella campagna vaccinale italiana, grazie all'di 20di dosi e a settembre si conta di poter arrivare all'immunità di gregge, in linea con le previsioni e nonostante i ritardi. "Asi potrà dare ancora più velocità a una campagna che ha già superato i 20di somministrazioni" dice il generale Francesco Paolo, commissario del governo per l'emergenza Covid in una intervista al Messaggero, "la questione degli approvvigionamenti è cruciale: abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina che ha dimostrato di poter fare mezzo milione di iniezioni al giorno". Il generale si aspetta di vedere "aprotetta la stragrande maggioranza delle persone più vulnerabili ed ...

