Famosa cantante critica Sangiovanni di Amici 20 | “Il corrispondente maschile di Madame!”

Anche Rita Pavone ieri sera è stata una attenta telespettatrice di Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile seguita da Sangiovanni che si è portato a casa il premio nella sua categoria. Rita Pavone "critica" la finale di Amici 20 e Sangiovanni: ecco cosa ha detto Su Twitter Rita Pavone ha detto la sua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

