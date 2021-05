Fake news: Boschi, 'grazie Papa, approvare commissione inchiesta' (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “grazie a Papa Francesco, ci ricorda che tutti siamo responsabili, smascherando le notizie false. Noi di Italia Viva chiediamo da tempo di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle Fake news. Speriamo che venga approvata presto le legge al Senato. Per la verità, sempre”. Così su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, rilancia le parole del Santo Padre nella Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - “Francesco, ci ricorda che tutti siamo responsabili, smascherando le notizie false. Noi di Italia Viva chiediamo da tempo di istituire unaparlamentare d'sulle. Speriamo che venga approvata presto le legge al Senato. Per la verità, sempre”. Così su Twitter Maria Elena, presidente dei deputati di Italia Viva, rilancia le parole del Santo Padre nella Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

Advertising

sandrogozi : Anni 20 e fake news su #Europa Molto giuste tutte queste reazioni indignate per un servizio indecente. Però non sc… - AParentiEU : Ho scritto questa lettera insieme a @CorazzaEP rivolta al Direttore Di Meo, in merito al servizio andato in onda ie… - brandobenifei : Ieri sera su @RaiDue fake news, storpiature, imprecisioni antieuropeiste e, tanto per cambiare, contro la #LeggeZan… - electricgypsyIT : @CSacchetti2021 Tra una settimana che altra minchiata ti inventerai per giustificare le costanti fake news che pubb… - RolandMitti : RT @AurelianoStingi: Oggi a #covidnews facciamo il debunking di una fake news che gira online! -