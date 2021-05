"Fai ridere". Bordata di Gerry Scotti contro Luciana Littizzetto: come si è conciata la comica, ma davvero? | Video (Di domenica 16 maggio 2021) Sotto a chi tocca. Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di sabato 15 maggio. E come ogni sabato, ecco la rubrica "Moda caustica", ossia il meglio del peggio in termini di look sfoggiati nella settimana televisiva. A lanciare il servizio è Michelle Hunziker, la voce fuori campo a commentare il podio, invece, è quella del mitico Gerry Scotti. Al terzo posto ecco l'astrologa Ada Alberti, "che ha presentato l'oroscopo con questo sobrio vestitino", afferma Scotti. Il quale poi rincara la dose alla grandissima: "Mamma mia... ricorda una zampa di gallina e noi non potevamo non beccarla. Corri a cambiarti", la infilza. Quindi eccoci alla seconda piazza, suo malgrado tuta di Antonella Clerici per l'outfit sfoggiato a È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1: "Guardate che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Sotto a chi tocca. Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di sabato 15 maggio. Eogni sabato, ecco la rubrica "Moda caustica", ossia il meglio del peggio in termini di look sfoggiati nella settimana televisiva. A lanciare il servizio è Michelle Hunziker, la voce fuori campo a commentare il podio, invece, è quella del mitico. Al terzo posto ecco l'astrologa Ada Alberti, "che ha presentato l'oroscopo con questo sobrio vestitino", afferma. Il quale poi rincara la dose alla grandissima: "Mamma mia... ricorda una zampa di gallina e noi non potevamo non beccarla. Corri a cambiarti", la infilza. Quindi eccoci alla seconda piazza, suo malgrado tuta di Antonella Clerici per l'outfit sfoggiato a È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1: "Guardate che ...

Advertising

GabCirilli : La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udi… - GianniIglesias : RT @GabCirilli: La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udinese, Cr… - Il_Mercante : @GabCirilli Il punto è che fai ridere - nott4taccia : @EmanueleTerran6 @iosonoariete il fatto è che se 'scegli' di far ridere in modo da offendere le persone non è più u… - _wallsxhbw_ : RT @lwtkvm: harry non è divertente da prendere in giro perchè non fai a tempo a finir di ridere per le foto vestito da anguria che escono q… -