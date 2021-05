FA Cup | Leicester City campione | Tielemans consegna la coppa alle Foxes

(Di domenica 16 maggio 2021) Ledi Brendan Rodgers schiantano il Chelsea, finalista di Champions League, nell’ultimo atto della competizione più famosa d’Inghilterra. La FA Cup va aldopo una partita giocata davanti a 21mila spettatori. È la prima affermazione per la compagine che con Claudio Ranieri alzò anche il trofeo della Premier League tra lo stupore generale: basta una gemma di Youri. Ilbrinda alla sua prima, magica, vittoria in FA Cup. Leriescono a piegare con il minimo scarto il Chelsea di Thomas Tuchel che, nella finalissima, devono lasciare le luci della ribalta ai rivali. È una vittoria storica per la compagine guidata da Brendan Rodgers che alza al cielo di Wembley la primadi questa competizione della sua ...

Tra Chelsea e, in finale, hanno avuto la meglio le 'volpi' allenate da Brendan Rogers. Si tratta della prima FAvinta dalnella sua storia. Alla fine del match, per i festeggiamenti, è sceso in campo anche del giovane presidente Aiyawatt Srivaddhanaprabha, il figlio dell'ex proprietario della ...Ilvince la FA, la Coppa d'Inghilterra, il trofeo calcistico più antico. Le 'Foxes' si impongono 1 - 0 sul Chelsea nella finale di Wembley grazie a un gol di Tielemans al 18 della ripresa. ...Quando si gioca una finale, c'è chi ride e c'è chi piange. E se il Leicester festeggia la sua prima storica FA Cup, a uscire con le ossa rotte da Wembley è il Chelsea di Tuchel. Che si trova anche coi ...A Wembley il Leicester vince la Fa Cup 2021 battendo il Chelsea in finale grazie ad una rete del belga Tielemans nel secondo tempo ...