Everton – Sheffield United | 16 maggio 2021 ore 19 | 00

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) James Rodriguez è in forma e disponibile per l’dopo un’assenza di tre partite per un infortunio al polpaccio. Il difensore Yerry Mina non è ancora pronto a tornare per la partita, dopo il piccolo problema all’adduttore. Loha subito un triplo infortunio con la notizia che Sander Berge, Oliver Burke ed Ethan Ampadu difficilmente giocheranno di nuovo in questa stagione.: a che punto sono le due squadre? Berge è recentemente tornato da un infortunio a lungo termine e non sarà rischiato dopo aver subito un problema. Burke ha una frattura al piede e Ampadu un problema pelvico. L’ha vinto la gara inversa 1-0 e potrebbe completare la ...