Euro 2020 | Buffon | “Vedo la Francia favorita | anche l’Inghilterra è cresciuta molto”

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha rilasciato un'intervista a BeinSports, rivelando la sua nazionale favorita in vista di Euro 2020: "Direi la Francia per qualità, quantità e individualità. I transalpini hanno due e squadre e mezzo di alto valore. Inoltre possono vantare un ottimo allenatore. Dopo la Francia metto l'Italia, quindi Germania, Belgio e Spagna. Tuttavia anche l'Inghilterra è cresciuta molto e potrà dire la sua" ha concluso Buffon. SportFace.

