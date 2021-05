Estate 2021, tutto quello che c’è da sapere per organizzare le vacanze (Di domenica 16 maggio 2021) 16 maggio 2021 – Con l’ingresso di sempre più regioni in zona gialla e il calo graduale dei contagi, la voglia di organizzare le vacanze cresce. E mentre sul coprifuoco si attende la decisione dalla cabina di regia, sono già 9 milioni gli italiani con la prenotazione effettuata. Ecco cosa tenere a mente per organizzare le vacanze dell’Estate 2021. Spostamenti tra Regioni In base alle regole in vigore in questo momento, gli italiani possono prenotare le vacanze in tranquillità in tutte le Regioni d’Italia. Non è infatti prevista alcuna limitazione agli spostamenti lungo la Penisola (né ovviamente se ci si sposta verso una seconda casa). Le sole limitazioni ancora in vigore riguardano la mobilità tra territori di colore diverso da ... Leggi su urbanpost (Di domenica 16 maggio 2021) 16 maggio– Con l’ingresso di sempre più regioni in zona gialla e il calo graduale dei contagi, la voglia dilecresce. E mentre sul coprifuoco si attende la decisione dalla cabina di regia, sono già 9 milioni gli italiani con la prenotazione effettuata. Ecco cosa tenere a mente perledell’. Spostamenti tra Regioni In base alle regole in vigore in questo momento, gli italiani possono prenotare lein tranquillità in tutte le Regioni d’Italia. Non è infatti prevista alcuna limitazione agli spostamenti lungo la Penisola (né ovviamente se ci si sposta verso una seconda casa). Le sole limitazioni ancora in vigore riguardano la mobilità tra territori di colore diverso da ...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI “SIA L'ESTATE DEI TURISTI, NON DEI MIGRANTI CHE SBARCANO” - LaStampa : Roma, il Tar sospende il nuovo regolamento sulle botticelle. Gli animalisti: “Un’altra estate rovente per i cavalli… - vogue_italia : Il blazer fluo è la nostra ultima ossessione. Guardate qui: - YoureMyOneD : RT @fulviocerutti: Roma, il Tar sospende il nuovo regolamento sulle botticelle. Gli animalisti: “Un’altra estate rovente per i cavalli” @la… - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: Il blazer fluo è la nostra ultima ossessione. Guardate qui: -