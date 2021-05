Esposti | 120 lavori di diversi artisti incentrati sul valore delle relazioni Fino al 12 settembre

(Di domenica 16 maggio 2021) "Les Citoyens": le opere esposte alla Triennale di Milano guarda le foto Les Citoyens è curata dal pittore argentino Guillermo Kuitca per riflettere sul concetto “di collettivo, di gruppo, di collettività”.120della parigina Fondation Cartier pour l’art contemporain: disegni, video, ceramiche, dipinti, sculture in cui la figura umana si pone in relazione con gli altri e con il mondo circostante. Kuitca definisce questa sua personalissima mostra-installazione “un sistema solare senza sole” dove si alternano opere di Richard Artschwager, Rinko Kawauchi, David ...

Ultime Notizie dalla rete : Esposti 120

il Resto del Carlino

...consente di chiuderla temporaneamente anche su tre dei quattro lati - in questo caso quelli... la copertura presenta lame che ruotano attorno al perno inferiore fra 0° e°. Grazie al ...I pneumatici di primo equipaggiamento sono i Metzeler Racetec RR da 17" di misura/70 e 190/55 ... cosa apprezzatissima quando c'è da accucciarsi per rimanere menoal vento in una giornata ...Intitolata "Bob Dylan: Retrospectrum", la mostra sarà inaugurata il 30 novembre al Patricia and Phillip Frost Art Museum di Miami in coincidenza con la Settimana dell'Arte che ogni anno si tiene nella ...ISERNIA - La bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Comune di Isernia. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco Giacomo d’Apollonio ha incontrato ...