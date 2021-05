Empoli | Dionisi | “Interessamenti altre squadre? Mia priorità è rimanere”

Leggi su sportface

(Di domenica 16 maggio 2021) “Tutti questi accostamenti, mi lusingano, ma mi fanno ancora più piacere le parole di stima del mio presidente. Ho letto deglidima ad oggi non ho approfondito, perché lasento di doverla dare all’che mi ha dato una grandissima occasione“. Così Alessio, il tecnico che ha portato l’in Serie A al termine di una stagione straordinaria, commenta ad “Extratime” su Rai Radio 1 le voci che vogliono in partenza. “Il presidente Corsi aveva speso belle parole per me, ad inizio stagione, e il mio obiettivo era che le riconfermasse a fine campionato. Fermo restando che dovremo incontrarci per parlare, perché ora cambia Tutto. In Serie A cambiano gli obiettivi rispetto alla Serie B dove l’...