Emirati Arabi, firmata l’intesa tra il padiglione Italia di Expo Dubai e l’Agenzia Spaziale (Di domenica 16 maggio 2021) Lo Spazio unisce le Persone: con un titolo che riprende il claim della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai (“La Bellezza unisce le Persone”) è stato presentato il 13 maggio scorso alla stampa il protocollo d’intesa tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Commissariato per la partecipazione del nostro Paese alla prossima Esposizione Universale. All’evento presso l’auditorium dell’ASI a Roma sono intervenuti oltre al presidente dell’Agenzia Giorgio Saccoccia e il Commissario Generale per Expo Paolo Glisenti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio Bruno Tabacci e, collegata da Houston, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti. Con questa intesa il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021) Lo Spazio unisce le Persone: con un titolo che riprende il claim della partecipazione dell’2020(“La Bellezza unisce le Persone”) è stato presentato il 13 maggio scorso alla stampa il protocollo d’intesa tra Agenziana (ASI) e Commissariato per la partecipazione del nostro Paese alla prossima Esposizione Universale. All’evento presso l’auditorium dell’ASI a Roma sono intervenuti oltre al presidente delGiorgio Saccoccia e il Commissario Generale perPaolo Glisenti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio Bruno Tabacci e, collegata da Houston, l’astronauta delEuropea Samantha Cristoforetti. Con questa intesa il ...

