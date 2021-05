Emergenza Covid, i nuovi positivi in Campania sono 919 (Di domenica 16 maggio 2021) sono 919, di cui 259 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala 11 vittime e 1.424 guariti. Continua il trend positivo nell’occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva sono 99 (-3), quelli in degenza 1174 (-22). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 16 maggio 2021)919, di cui 259 sintomatici, ial19 nelle ultime 24 ore in, su 15.653 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è del 5,87%, in lieve rialzo rispetto al 5,14 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala 11 vittime e 1.424 guariti. Continua il trend positivo nell’occupazione dei posti letto: i ricoveri in intensiva99 (-3), quelli in degenza 1174 (-22). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

