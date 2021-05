Elisabetta Gregoraci | indizio che non lascia dubbi | nuova fiamma? – FOTO

Advertising

francydeas : qualcuno mi spieghi cosa sta succedendo con Elisabetta Gregoraci, continuo a trovare tweet senza capire nulla #GFvip - potente_adoro : RT @blogtivvu: Elisabetta Gregoraci, Stefano Coletti esce allo scoperto e pubblica le foto insieme: la conferma ai gossip #gregorelli #exgr… - Laura_4108 : @greenblueinside Io insegno a miei figli la bontà e l' umiltà che contraddistingue Elisabetta Gregoraci dalle altre… - darveyfeels_ : RT @paranoia_irom: Il rancore e l'astio che provate contro Elisabetta Gregoraci non è normale. Fatevi una tisana, prendete un gaviscon, sc… - inansiadal92 : Poi se Pierpaolo con quei like spilla su Elisabetta è perché dopo mesi di merda che si è visto buttare addosso dall… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Già all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 , Alfonso Signorini aveva sottolineato comefosse tutt'altro che single come sosteneva lei. Aveva mostrato infatti la foto di un'auto sportiva - quella del pilota monegasco Stefano Coletti - con una targa dedicata alla show ...Della presunta relazione fra i due si era vociferato durante il Grande Fratello Vip .e Stefano Coletti sono una coppia.Elisabetta Gregoraci ha mentito e nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5 era già fidanzata? Così sembrerebbe dalle foto pubblicate da Coletti ...Il web non dorme mai, per questo poche ore fa in molti hanno smascherato l'ex moglie di Flavio Briatore: ecco cosa è successo.