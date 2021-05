Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti fidanzati? Lu pubblica queste foto insieme, poi il post subito cancellato da Instagram (Di domenica 16 maggio 2021) Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono fidanzati? Sembra proprio che la coppia sia uscita allo scoperto. Almeno stando agli scatti che il pilota ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, immagini che lo ritraggono in atteggiamenti confidenziali con la showgirl calabrese ex moglie di Flavio Briatore e che a molti sono apparsi come la conferma della loro relazione. Da qualche tempo, infatti, erano trapelate indiscrezioni su un possibile flirt tra i due ma finora non era trapelato nulla di ufficiale, anzi, lei aveva negato che ci fosse qualcosa tra loro. Poi questi scatti. Nella prima foto si vedono Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti vicini e con lo sguardo innamorato. Nel secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)sono? Sembra proprio che la coppia sia uscita allo scoperto. Almeno stando agli scatti che il pilota ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo, immagini che lo ritraggono in atteggiamenti confidenziali con la showgirl calabrese ex moglie di Flavio Briatore e che a molti sono apparsi come la conferma della loro relazione. Da qualche tempo, infatti, erano trapelate indiscrezioni su un possibile flirt tra i due ma finora non era trapelato nulla di ufficiale, anzi, lei aveva negato che ci fosse qualcosa tra loro. Poi questi scatti. Nella primasi vedonovicini e con lo sguardo innamorato. Nel secondo ...

