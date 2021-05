Efficacia Vaccini Covid, il report dell’Iss: dopo la prima dose il rischio di infettarsi cala dell’80% (Di domenica 16 maggio 2021) Vaccini Covid, il rischio di infettarsi cala addirittura dell’80% dopo la prima dose. Lo afferma l’’Istituto superiore di sanità (ISS), che in questi giorni ha pubblicato il primo studio esteso realizzato in Italia proprio per accertare l’Efficacia del vaccino contro il Coronavirus. Da quanto emerge dalla ricerca, che conferma i risultati ottenuti in analoghi studi condotti in paesi esteri, già dopo la prima dose di vaccino possiamo avere una risposta immunitaria molto confortante. L’analisi congiunta ha evidenziato che il rischio di infezione da SARS-CoV-2, ricovero e decesso diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021), ildiaddiritturala. Lo afferma l’’Istituto superiore di sanità (ISS), che in questi giorni ha pubblicato il primo studio esteso realizzato in Italia proprio per accertare l’del vaccino contro il Coronavirus. Da quanto emerge dalla ricerca, che conferma i risultati ottenuti in analoghi studi condotti in paesi esteri, giàladi vaccino possiamo avere una risposta immunitaria molto confortante. L’analisi congiunta ha evidenziato che ildi infezione da SARS-CoV-2, ricovero e decesso diminuisce progressivamentele prime due settimane e ...

