Ecco la nuova sinistra, antisemiti e filo-terroristi: peggio dei vecchi comunisti (Di domenica 16 maggio 2021) Quando lanciano un razzo di avvertimento al segretario del Pd, Enrico Letta, perché si è permesso di partecipare alla manifestazione di solidarietà con Israele insieme «alle destre», le Sardine finiscono per mancare il bersaglio. «Bisogna sempre ricordare come tutto nasce dall'occupazione illegale dei territori palestinesi - osserva il leader del movimento Mattia Santori - Credo sarebbe stato coraggioso, visto che si parla di guerre e di pace, portare sul palco di Roma entrambe le bandiere. Quella israeliana e quella palestinese». Non è tanto che non sappiano prendere la mira, quanto piuttosto che non hanno nemmeno idea di quale sia l'obiettivo da colpire. Dall'11 maggio 1949, Israele fa parte delle Nazioni Unite e i cosiddetti Territori Occupati sono stati conquistati in guerra. Se non ne mantenesse il controllo, lo Stato ebraico scomparirebbe. LaP) La bandiera di Israele brucia in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Quando lanciano un razzo di avvertimento al segretario del Pd, Enrico Letta, perché si è permesso di partecipare alla manifestazione di solidarietà con Israele insieme «alle destre», le Sardine finiscono per mancare il bersaglio. «Bisogna sempre ricordare come tutto nasce dall'occupazione illegale dei territori palestinesi - osserva il leader del movimento Mattia Santori - Credo sarebbe stato coraggioso, visto che si parla di guerre e di pace, portare sul palco di Roma entrambe le bandiere. Quella israeliana e quella palestinese». Non è tanto che non sappiano prendere la mira, quanto piuttosto che non hanno nemmeno idea di quale sia l'obiettivo da colpire. Dall'11 maggio 1949, Israele fa parte delle Nazioni Unite e i cosiddetti Territori Occupati sono stati conquistati in guerra. Se non ne mantenesse il controllo, lo Stato ebraico scomparirebbe. LaP) La bandiera di Israele brucia in ...

