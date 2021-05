È SEMPRE MEZZOGIORNO: RICCARDO FACCHINI ORA È CHLOE E TORNA A CUCINARE DA ANTONELLA CLERICI (Di domenica 16 maggio 2021) Per anni lo chef RICCARDO FACCHINI è stato una delle presenze fisse alla Prova del Cuoco. Due anni fa ha iniziato un cammino che l’ha portato a rinascere come CHLOE. Domani sarà gradita ospite di ANTONELLA CLERICI a È SEMPRE MEZZOGIORNO, il cooking show di Rai1. Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono SEMPRE sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come RICCARDO ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 maggio 2021) Per anni lo chefè stato una delle presenze fisse alla Prova del Cuoco. Due anni fa ha iniziato un cammino che l’ha portato a rinascere come. Domani sarà gradita ospite dia È, il cooking show di Rai1. Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi cosí cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sonosentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come...

