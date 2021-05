È morto Alessandro Talotti, l’ex saltatore azzurro aveva 40 anni: drammatico lutto nel mondo dello sport (Di domenica 16 maggio 2021) Tragico lutto nel mondo dello sport, è morto Alessandro Talotti all’età di 40 anni: l’e saltatore azzurro è stato sconfitto da un tumore. drammatico lutto nel mondo dello sport: Alessandro Talotti è morto all’età di 40 anni. Nato ad Udine il 7 Ottobre del 1980, l’ex atleta azzurro è conosciuto da tutto il pubblico italiano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 maggio 2021) Tragiconel, èall’età di 40: l’eè stato sconfitto da un tumore.nelall’età di 40. Nato ad Udine il 7 Ottobre del 1980,atletaè conosciuto da tutto il pubblico italiano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

