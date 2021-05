È arrivato il secondo volume della rivista letteraria de Linkiesta curata da Nadia Terranova (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo il sesso, la memoria. Non c’è un significato recondito dietro il tema che abbiamo suggerito agli scrittori italiani per esercitarsi con i loro racconti su questo secondo volume di K, così come non c’era quando abbiamo scelto il sesso per il numero inaugurale della rivista letteraria de Linkiesta. Nel saggio introduttivo, Nadia Terranova spiega perché la memoria oggi più che mai sia una funzione cognitiva letteraria e necessaria ma anche un innesco centrale per raccontare una storia, io mi limito a sottolineare la straordinarietà del progetto editoriale che avete tra le mani. K è una rivista di carta, analogica e primordiale rispetto allo spirito del tempo, nata prima della pandemia come un ... Leggi su linkiesta (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo il sesso, la memoria. Non c’è un significato recondito dietro il tema che abbiamo suggerito agli scrittori italiani per esercitarsi con i loro racconti su questodi K, così come non c’era quando abbiamo scelto il sesso per il numero inauguralede. Nel saggio introduttivo,spiega perché la memoria oggi più che mai sia una funzione cognitivae necessaria ma anche un innesco centrale per raccontare una storia, io mi limito a sottolineare la straordinarietà del progetto editoriale che avete tra le mani. K è unadi carta, analogica e primordiale rispetto allo spirito del tempo, nata primapandemia come un ...

Turchese4 : @coIourmein no i 50mila sono il premio per la categoria. Anche se Ale fosse arrivato secondo con Giulia vincitrice non li avrebbe presi. - Linkiesta : RT @christianrocca: Ecco K È arrivato il secondo volume della rivista letteraria de Linkiesta curata da @nadiaterranova - Ludovica_ast : @ehi_sunshine Ma scusatemi, nulla togliere a nessuno, ma dopo aver vinto dischi di platino e dischi d’oro secondo v… - christianrocca : Ecco K È arrivato il secondo volume della rivista letteraria de Linkiesta curata da @nadiaterranova - akaemarty1 : RT @Maryyyy53845168: Aka durante la prima puntata scelse il banco di Elodie e come lei è arrivato secondo nel canto. Lui sta già avendo ris… -