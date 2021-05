Due ingredienti e solo 5 minuti | senza farina e burro e con solo 95 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 maggio 2021) Dueper una frittatona mattutina colorata, buonissima e sfiziosa. Di solito dalle nostre parti la colazione è sempre dolce, si sa. Uova e bacon quando il gallo ha cantato da poco generalmente non fanno per noi. Ma ci sono anche delle eccezioni. Come per esempio la frittata leggeraolio,che ti presentiamo qui appresso. Salato al mattino? Ma sì, perché non provare almeno una volta? E comunque, come per tutte le cose, sicuramente là fuori ci sono degli italiani che la prima colazione la preferiscono saporita, ma possibilmenteappesantirsi troppo. Ebbene, la frittata leggera e divertente che segue fa proprio al caso loro. GliPer sei porzioni servono questi pochissimi ...