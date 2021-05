Droga | 300 richieste d' aiuto all' anno all' Avap | ' Politica assente | famiglie sole | il Covid è stato una bomba'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Droga 300

corriereadriatico.it

In 30 anni non sono cambiate le dinamiche ma il problemaper le istituzioni pare non esista quasi più'. APPROFONDIMENTI FANO Il rifornimento di cocaina per il weekend arriva dalla Romagna: ...Tronco A6 " Torino - Savona Direzione Torino Tra Millesimo e Ceva dal km 91+100 al km 89+...] Cronaca Genova Genova, spaccianosu un autobus: arrestati due senegalesi Posted on 11 Maggio 2021 ...TAVULLIA «Quante persone abbiamo aiutato? Migliaia. E me le ricordo una ad una». Parla da mamma, Paola Uguccioni, presidente di Avap, Associazione volontariato antidroga Pesaro con sede ...Arrestato giovane spacciatore a Salerno: aveva oltre 300 dosi di cocaina. Il 21enne è finito agli arresti domiciliari ...