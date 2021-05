Dopo un anno di pandemia, tra chiusure e smart working, com'è cambiato il rapporto con la nostra abitazione? Quali le nuove tendenze? (Di domenica 16 maggio 2021) L’abbiamo chiesto alle studentesse e neolaureate del Politecnico di Milano e dell’Istituto Europeo di Design. Ci hanno parlato di spazi flessibili, luminosi, green. Ma soprattutto su misura «Ognuno deve avere il suo angolo di mondo» Natura e innovazione protagoniste di un luogo intimo e multifunzionale: le idee di studentesse e neolaureate del Politecnico Studentesse del Politecnico di Milano nel Laboratorio Allestimento Paolo Padova del Dipartimento di Design. Foto Giovanni Hanninen Luce, aria, verde: Dopo 14 mesi di chiusure, ce n’è bisogno. E basta con le soluzioni standardizzate per gli interni. Le ragazze del Politecnico di Milano, basandosi anche sulle loro prime esperienze professionali, vedono così la casa del futuro. E allargano lo sguardo al modo di vivere gli spazi comuni, con una riduzione dei consumi. La ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 maggio 2021) L’abbiamo chiesto alle studentesse e neolaureate del Politecnico di Milano e dell’Istituto Europeo di Design. Ci hparlato di spazi flessibili, luminosi, green. Ma soprattutto su misura «Ognuno deve avere il suo angolo di mondo» Natura e innovazione protagoniste di un luogo intimo e multifunzionale: le idee di studentesse e neolaureate del Politecnico Studentesse del Politecnico di Milano nel Laboratorio Allestimento Paolo Padova del Dipartimento di Design. Foto Giovanni Hanninen Luce, aria, verde:14 mesi di, ce n’è bisogno. E basta con le soluzioni standardizzate per gli interni. Le ragazze del Politecnico di Milano, basandosi anche sulle loro prime esperienze professionali, vedono così la casa del futuro. E allargano lo sguardo al modo di vivere gli spazi comuni, con una riduzione dei consumi. La ...

