Domenica Live: le anticipazioni della puntata del 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Dalle ore 14:35 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di “Domenica Live”, il programma condotto da Barbara D’Urso Pronti per un’altra puntata di Domenica Live? Dalle ore 14:35 andrà in onda un’altra puntata della Domenica pomeriggio di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Anche stavolta sarà ricca di ospiti, servizi esclusivi e inediti per cercare di dare informazione e intrattenimento al pubblico. Nonostante le polemiche e le voci sulla probabile chiusura del programma, prontamente smentita dalla padrona di casa e anche dagli ascolti che ogni settmana premiano il consueto appuntamento Domenicale, la trasmissione resiste. Anche dopo la decisione di anticipare l’inizio del programma, implementandolo però con nuovi ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) Dalle ore 14:35 su Canale 5 andrà in onda una nuovadi “”, il programma condotto da Barbara D’Urso Pronti per un’altradi? Dalle ore 14:35 andrà in onda un’altrapomeriggio di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Anche stavolta sarà ricca di ospiti, servizi esclusivi e inediti per cercare di dare informazione e intrattenimento al pubblico. Nonostante le polemiche e le voci sulla probabile chiusura del programma, prontamente smentita dalla padrona di casa e anche dagli ascolti che ogni settmana premiano il consueto appuntamentole, la trasmissione resiste. Anche dopo la decisione di anticipare l’inizio del programma, implementandolo però con nuovi ...

