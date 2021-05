Domenica In, le anticipazioni della puntata di domenica 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Nuovo appuntamento questo pomeriggio con domenica In e Mara Venier: in studio, tra gli altri Ginevra Nuti per un omaggio al papà Francesco che domani compie gli anni La 36^ puntata di ‘domenica In’, in onda domenica 16 maggio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Per lo spazio informativo sui vaccini e il covid, in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Prof. Francesco Vaia Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani d Roma, in collegamento Giovanna Botteri da Pechino, Alessandro Sallusti e il cantante Peppino Di Capri. Non mancherà un aggiornamento sulla scomparsa di Denise Pipitone, ne parlerà in studio Mara ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) Nuovo appuntamento questo pomeriggio conIn e Mara Venier: in studio, tra gli altri Ginevra Nuti per un oal papà Francesco che domani compie gli anni La 36^di ‘In’, in onda16, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. Per lo spazio informativo sui vaccini e il covid, in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il Prof. Francesco Vaia Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani d Roma, in collegamento Giovanna Botteri da Pechino, Alessandro Sallusti e il cantante Peppino Di Capri. Non mancherà un aggiornamento sulla scomparsa di Denise Pipitone, ne parlerà in studio Mara ...

Advertising

zazoomblog : Domenica IN anticipazioni oggi 16 maggio 2021: gli ospiti di Mara - #Domenica #anticipazioni #maggio - em_eraldsea : RT @famedalupi: Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 16 maggio 2021: anticipazioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - infoitcultura : Domenica In, anticipazioni: gli ospiti della puntata del 16 maggio - infoitcultura : Domenica In, anticipazioni e ospiti di Mara Venier: Sandra Milo, Ermal Meta, Alvaro Soler -