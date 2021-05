Domenica In, Il Super Ospite Dà Buca All’improvviso: Mara Venier Spiega Perché (Di domenica 16 maggio 2021) Doveva essere in studio nella puntata di oggi un noto volto del cinema ma non sarà presente, cos’è successo? Interviene la conduttrice. Mara Venier (Ph Stefania D’Alessandro, Getty Images)Oggi andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier che sta riscontrando un grandissimo successo. Il salotto Domenicale infatti riesce a raggiungere quasi il 20% di share a puntata, aggirandosi su una media del 18,2% che tradotti sarebbero all’incirca tre milioni di telespettatori. Numeri da capogiro che permettono alla “zia” Mara di sbaragliare facilmente la concorrenza. In questa puntata sono stati annunciati diversi ospiti, tra i quali: Sandra Milo, Alvaro Soler e Ermal Meta. L’attenzione però si è soffermata su un personaggio che ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Doveva essere in studio nella puntata di oggi un noto volto del cinema ma non sarà presente, cos’è successo? Interviene la conduttrice.(Ph Stefania D’Alessandro, Getty Images)Oggi andrà in onda una nuova puntata diIn, il programma condotto dache sta riscontrando un grandissimo successo. Il salottole infatti riesce a raggiungere quasi il 20% di share a puntata, aggirandosi su una media del 18,2% che tradotti sarebbero all’incirca tre milioni di telespettatori. Numeri da capogiro che permettono alla “zia”di sbaragliare facilmente la concorrenza. In questa puntata sono stati annunciati diversi ospiti, tra i quali: Sandra Milo, Alvaro Soler e Ermal Meta. L’attenzione però si è soffermata su un personaggio che ...

Advertising

radiokisskiss : Tutti pronti per Fuori Tutto! ?? Questa domenica ai microfoni di @radiokisskiss super ospite @AmorosoOF con… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #9maggio: #Pa, arriva il decreto taglia tempi. #Draghi, per le ria… - nicola_truzzi : @mari_arena75 Mary tesoro sei sempre uno schianto super sexy ti mando un bacio ti voglio bene buona domenica ?????? - sobmarina_ : RT @lapiantagrane: La cinefila della domenica è nelle vostre caselle con un SUPER contributo di @Iloucia: se penso Alice Rohrwacher, penso… - amorosoal : RT @radiokisskiss: Tutti pronti per Fuori Tutto! ?? Questa domenica ai microfoni di @radiokisskiss super ospite @AmorosoOF con @pelopippo… -