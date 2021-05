Domenica 16 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Shadows (Di domenica 16 maggio 2021) From Paris with loveSpari e inseguimenti per le vie di Parigi in un action con John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak. Due agenti della Cia devono sgominare una banda di narcotrafficanti.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)ShadowsCarlo Lavagna dirige un... Leggi su digital-news (Di domenica 16 maggio 2021) From Paris with loveSpari e inseguimenti per le vie di Parigi in un action con John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak. Due agenti della Cia devono sgominare una banda di narcotrafficanti.(SKYUNO HD ore 21.15/canale 301)Carlo Lavagna dirige un...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Maggio Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 16 maggio 2021 Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 16 maggio 2021. Il gladiatore, The Illusionist o The Captive? Ecco i migliori film in programma questa sera in ...

MotoGp Francia, le qualifiche: pole per Quartararo, poi Viñales. Fabio Quartararo (team ufficiale Yamaha) è in pole nel 'suo' Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. La gara scatta domenica 16 maggio alle ore 14. Secondo posto per il compagno di squadra Maverick Viñales. Il terzo piazzamento in griglia è andato all'australiano Jack Miller (Ducati). La seconda fila sarà occupata ...

Le Messe in diretta tv e social di domenica 16 maggio Avvenire Venezia-Schio oggi, Finale A1 basket femminile: orario gara-5, tv, programma, streaming Oggi, domenica 16 maggio, al "Giuseppe Taliercio" di Mestre andrà in scena il match tra Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio, gara-5 della finale playoff della Serie A1 2020-2021 di basket femmini ...

Meteo ALESSANDRIA: oggi nubi sparse, Lunedì 17 e Martedì 18 sereno Alessandria, meteo per Domenica 16 Maggio 2021. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 12°C e massima di 19°C ...

