DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: Valentino Rossi scatenato con la pioggia, cade Marquez! (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Miller al comando con 4?6 su Quartararo e 17? su Nakagami. 4° Zarco a 18?, poi Alex Marquez, Aleix Espargarò, Petrucci, Pol Espargarò, Valentino Rossi e Vinales. 11° Bagnaia a ben 31?. -15 E cade OLIVEira, che stava girando fortissimo! -15 Ora fa più fatica Valentino Rossi, viene superato da Petrucci ed OLIVEira ed è 10°. -15 Savadori rompe il motore con l’Aprilia, era 12°. Bagnaia guadagna dunque una posizione. -16 Long lap penalty per Quartararo per cambio moto irregolare. Lo sconta subito, ma resta saldamente in seconda posizione. -16 SORPASSO DI MILLER! L’australiano supera Quartararo e si porta in testa! -17 Bagnaia è 13°, gara difficilissima per l’italiano. -17 L’immagine della caduta ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Miller al comando con 4?6 su Quartararo e 17? su Nakagami. 4° Zarco a 18?, poi Alex Marquez, Aleix Espargarò, Petrucci, Pol Espargarò,e Vinales. 11° Bagnaia a ben 31?. -15 Eira, che stava girando fortissimo! -15 Ora fa più fatica, viene superato da Petrucci ed Oira ed è 10°. -15 Savadori rompe il motore con l’Aprilia, era 12°. Bagnaia guadagna dunque una posizione. -16 Long lap penalty per Quartararo per cambio moto irregolare. Lo sconta subito, ma resta saldamente in seconda posizione. -16 SORPASSO DI MILLER! L’australiano supera Quartararo e si porta in testa! -17 Bagnaia è 13°, gara difficilissima per l’italiano. -17 L’immagine della caduta ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GARCIA DOMINA A LE MANS ?? ?? Primo podio per Riccardo Rossi I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Miller vola sul bagnato (-13 ??) ?? Succede di tutto, bene Rossi e Petrucci I tempi ? - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: orario TV8 gara. Bene Bagnaia e Valentino Rossi nel warm-up - infoitsport : MotoGP Francia, LIVE: cronaca e risultati in diretta della gara a Le Mans - bianconero43 : RT @Corriere: MotoGp a Le Mans: Quartararo in pole, Bagnaia parte in sesta fila . Diretta -