DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: grande Bagnaia, -1 da Quartararo! Rossi in ripresa. Classifica Mondiale (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D'ARRIVO GP Francia MotoGP Classifica Mondiale MotoGP: Bagnaia A -1 DA QUARTARARO LA CRONACA DELLA GARA DI OGGI FRANCESCO Bagnaia: "HO PREGATO PER LA PIOGGIA" 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d'arrivo, cronaca, Classifica, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.58 L'ordine d'arrivo della gara. 1 25 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 142.9 47'25.473 2 20 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 142.7 +3.970 3 16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 142.2 +14.4684 13 63 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo ...

