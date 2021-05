DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: Bagnaia super rimonta, è 4°! Vince Miller, risultati e classifica (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA DI OGGI 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca, classifica, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.57 Valentino Rossi era partito bene, era 7°, poi a causa di una sbandata di Pol Espargarò (costata la caduta a Morbidelli) si è ritrovato 13°. Non si è perso d’animo, con la pioggia battente ha recuperato sino all’8° posto. Nel finale è stato beffato da Lecuona ed ha chiuso 11°. Comunque passi avanti evidenti rispetto alle prime gare dell’anno. 14.54 Eccezionale Miller sotto la pioggia: l’australiano è uno specialista sopraffino e lo ha confermato. Sorprendente il podio di Quartararo, che di solito soffre con asfalto bagnato, ma è migliorato molto ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA DI OGGI 15.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca,, analisi, approfondimenti, dichiarazioni, video, pagelle e tantissimo altro! Un saluto sportivo! 14.57 Valentino Rossi era partito bene, era 7°, poi a causa di una sbandata di Pol Espargarò (costata la caduta a Morbidelli) si è ritrovato 13°. Non si è perso d’animo, con la pioggia battente ha recuperato sino all’8° posto. Nel finale è stato beffato da Lecuona ed ha chiuso 11°. Comunque passi avanti evidenti rispetto alle prime gare dell’anno. 14.54 Eccezionalesotto la pioggia: l’australiano è uno specialista sopraffino e lo ha confermato. Sorprendente il podio di Quartararo, che di solito soffre con asfalto bagnato, ma è migliorato molto ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? GARCIA DOMINA A LE MANS ?? ?? Primo podio per Riccardo Rossi I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? Miller s'inserisce tra le Yamaha (-25 ??) ?? Morbidelli cade, Marquez è in top5 I risultati ?… - PaoloBMb70 : Sky Sport MotoGP on Twitter ?? JACK IS BACK: IL TRIONFO DI MILLER ?? ?? Rimonta clamorosa di Pecco, Super Petrucci I r… - roronacci : #MotoGP diretta GP Francia 2021 a Le Mans: Miller leader, Rossi fuori dalla top ten - Sport Fanpage… -