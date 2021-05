DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Ciccone si gioca il podio, Nibali a 2’12”. Magrini: “Yates si sta nascondendo apposta” (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini L’EDITORIALE SU GIULIO Ciccone CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia LA CRONACA DELLA VITTORIA DI EGAN BERNAL, 2° Ciccone L’ORDINE D’ARRIVO E LA CLASSIFICA DI TAPPA GIULIO Ciccone: “GLI OBIETTIVI SONO CAMBIATI” EGAN BERNAL: “A CASA HO LA FOTO DI MARCO PANTANI” IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE 17.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifica, cronaca, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, video, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. W l’Italia e grande Giulio Ciccone! 16.57 Vincenzo Nibali anche ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOL’EDITORIALE SU GIULIOCLASSIFICA GENERALELA CRONACA DELLA VITTORIA DI EGAN BERNAL, 2°L’ORDINE D’ARRIVO E LA CLASSIFICA DI TAPPA GIULIO: “GLI OBIETTIVI SONO CAMBIATI” EGAN BERNAL: “A CASA HO LA FOTO DI MARCO PANTANI” IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA STA BENE 17.00 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifica, cronaca, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, video, pagelle, la Fagianata di Riccardoe tantissimo altro! Un saluto sportivo da Federico Militello. W l’Italia e grande Giulio! 16.57 Vincenzoanche ...

zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE: Nibali perde 35? da Bernal. Ciccone 4° in classifica: “Ho capito che devo risparmi… - leyrahexia : Per me è il fatto che durante la sua prima diretta noi lo prenderemo tutti in giro per le sue mosse da trapperino sgamato - infoitsport : LIVE Giro d'Italia 2021 in DIRETTA: Bernal maglia Rosa, 16° Nibali. Ciccone è 4°: 'Ora gli obiettivi sono cambiati' - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Bernal maglia rosa Ciccone da sogno! Nibali 16° in classifica - #d’Italia… - rimmon1971 : RT @repubblica: ?? Giro d'Italia, Bernal da' spettacolo sullo sterrato a Campo Felice: tappa e maglia rosa -