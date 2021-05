DIRETTA Giro d’Italia 2021 | Campo San Felice in DIRETTA | subito tanti scatti

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALE12.40 Ripreso Battistella, scatta Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team). 12.38 Nelle prime posizioni del gruppo Matteo Fabbro ed Alessandro De Marchi davanti sempre Battistella. 12.36 150 chilometri al traguardo. 12.34 Ora scattano in due: Pellaud e Battistella. 12.32 Proseguono gli. 12.31 Gruppo molto allungato, occhio anche al vento. 12.29 I primi a muoversi sono due belgi: Vanhoucke e Hermans. 12.27! 12.25 INIZIATA UFFICIALMENTE LA TAPPA! 12.22 Altro ritiro in casa Lotto Soudal: lascia ilil polacco Tomasz Marczy?ski. 12.19 In Maglia Azzurra di leader dei GPM c’è Gino Mader (Bahrain Victorius), ma oggi potrebbe cambiare padrone viste le tante ...

infoitsport : DIRETTA Giro d’Italia 2021 LIVE, Nona Tappa - infoitsport : Giro d'Italia, la 9ª tappa Castel di Sangro-Campo Felice. Partiti! | La diretta - ritadalpastro : Ciao Luca e Riccardo. Oggi è il mio compleanno e festeggerò guardando il giro d'italiano su eurosport player... mi… - tuttobiciweb_it : Seguite con noi la diretta live della 9a tappa del #Giro - gponedotcom : LIVE Gara MotoGP Le Mans: cronaca diretta giro per giro: Arriva il giorno della gara del Gran Premio di Francia, co… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Giro

OA Sport

...comune per badare al nostro singolo orticello? Da quando tempo siamo incapaci di andare ina ... che riescono a diffonderle in tempi rapidissimi, sempre più spesso inrispetto agli eventi ......della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha definito l'arrivo della 8a tappa deld'Italia ...con la Rai e con i suoi telecronisti per aver evidenziato nel corso della trasmissione in...l Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha definito l’arrivo della 8a tappa del Giro d’Italia a Guardia Sanframondi “una bella giornata di sport” ed una “straordinaria occasione di ...Oggi alle ore 14 parte il GP Francia di Moto GP 2021: in Francia, sul circuito di Le Mans, Fabio Quartararo in pole position ...