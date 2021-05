DIRETTA Giro d’Italia 2021 | Campo San Felice in DIRETTA | si parte

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALE12.19 In Maglia Azzurra di leader dei GPM c’è Gino Mader (Bahrain Victorius), ma oggi potrebbe cambiare padrone viste le tante salite. 12.16 Ricordiamo che durante la tappa di ieri si è ritirato Caleb Ewan e dunque la Maglia Ciclamino va sulle spalle di Tim Merlier. 12.14 La Maglia Rosa pronta al via: @ValterAttila #pic.twitter.com/DKiwZlbAcv —d'Italia (@ditalia) May 16,12.10 Anche oggi attesa gran battaglia per cercare la fuga giusta. 12.07 Tra circa 10? inizierà la fase di trasferimento che porterà i corridori al via ufficiale. 12.03 Si stanno per concludere le operazioni al foglio firme. 12.01 Ricordiamo che in Maglia Rosa c’è l’ungherese Attila ...