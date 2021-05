DIRETTA Giro d’Italia 2021, Campo San Felice in DIRETTA: ripreso Caruso. Spaventosa caduta per Mohoric, ma lo sloveno è cosciente (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 13.48 Un gruppo di contrattaccanti si sta muovendo all’inseguimento di Bouchard. 13.46 Siamo a 100 chilometri dal traguardo. 13.45 ripreso il gruppo di Caruso. 13.44 Nel gruppo all’inseguimento di Bouchard non c’è molto accordo e il grosso del plotone li sta per riprendere. 13.41 Geoffrey Bouchard ora è tutto solo in testa alla gara. 13.38 La tregua in gruppo, però, è già stata interrotta dai corridori della UAE. 13.37 Il gruppo si rialza e lascia spazio ai fuggitivi. 13.34 Mohoric è stato portato via in barella nonostante sia cosciente. 13.33 Il gruppo Caruso ha 19? sul gruppo maglia rosa. 13.32 Non vediamo Remco Evenepoel nelle prime posizioni del gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALE13.48 Un gruppo di contrattaccanti si sta muovendo all’inseguimento di Bouchard. 13.46 Siamo a 100 chilometri dal traguardo. 13.45il gruppo di. 13.44 Nel gruppo all’inseguimento di Bouchard non c’è molto accordo e il grosso del plotone li sta per riprendere. 13.41 Geoffrey Bouchard ora è tutto solo in testa alla gara. 13.38 La tregua in gruppo, però, è già stata interrotta dai corridori della UAE. 13.37 Il gruppo si rialza e lascia spazio ai fuggitivi. 13.34è stato portato via in barella nonostante sia. 13.33 Il gruppoha 19? sul gruppo maglia rosa. 13.32 Non vediamo Remco Evenepoel nelle prime posizioni del gruppo ...

