DIRETTA Giro d’Italia 2021, Campo San Felice in DIRETTA: Il gruppo rallenta e la fuga potrebbe andare (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 14.10 Il gruppo maglia rosa, ora, è tranquillo e lascia che sia la Groupama-FDJ a fare il passo. 14.09 I primi sono stati ripresi da un secondo gruppetto comprendente anche Diego Ulissi e George Bennett. 14.07 Il gruppo maglia rosa si è aperto sulla sede stradale. Davanti ci sono Carr, Filippo Zana, Nicolas Edet, Bouchard, Mollema, Fabbro e Luis Leon Sanche. Altri corridori stanno provando a rientrare. 14.05 Un plotoncino si è staccato dal gruppo maglia rosa e sta riprendendo Carr. 14.02 Di nuovo tutti insieme, gruppo allungatissimo. Stanno andando fortissimo. Simon Carr prova da ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 14.10 Ilmaglia rosa, ora, è tranquillo e lascia che sia la Groupama-FDJ a fare il passo. 14.09 I primi sono stati ripresi da un secondo gruppetto comprendente anche Diego Ulissi e George Bennett. 14.07 Ilmaglia rosa si è aperto sulla sede stradale. Davanti ci sono Carr, Filippo Zana, Nicolas Edet, Bouchard, Mollema, Fabbro e Luis Leon Sanche. Altri corridori stanno provando a rientrare. 14.05 Un plotoncino si è staccato dalmaglia rosa e sta riprendendo Carr. 14.02 Di nuovo tutti insieme,allungatissimo. Stanno andando fortissimo. Simon Carr prova da ...

