Dietorelle, bacio saffico nel nuovo spot. L'ira di Sgarbi: "Effetti del Ddl Zan" (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag – Anche le Dietorelle saltano sul carro Lgbt con un bel bacio saffico nel nuovo spot. A non mancare l'occasione di stigmatizzare questo indottrinamento "pop" è Vittorio Sgarbi, che tuona sui social: "E' pornografia". Dietorelle, triangoli e baci saffici Il nuovo spot delle caramelle Dietorelle sembra seguire il trend inaugurato (oltreoceano e non solo) da molte mutlinazionali che hanno capito quale è la nuova nicchia di mercato da sfruttare. Nella reclame è possibile vedere prima due adolescenti che si "scambiano" la caramella con un bacio, un maschio euna femmina. Poi la scena passa in una cucina, dove due donne adulte ripetono il medesimo scambio a "mezzo" Dietorelle

