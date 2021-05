Dentro ogni "bravo ragazzo" si nasconde un violentatore? La tesi estrema di "Una donna promettente" (Di domenica 16 maggio 2021) Ragazza sbronza stuprata a una festa da un coetaneo, col branco che applaude: non pensate subito e solo a ‘quel’ caso, è cronaca sciaguratamente quasi ordinaria, e puntualmente si scontra col classico “se l’è andata a cercare”. Conosco maschi (uno è mio figlio) che si sono sentiti personalmente insultati da “Promising Young Woman - Una donna promettente”, manifesto #MeToo candidato a ben cinque Oscar ( tra cui miglior film, miglior attrice Carey Mulligan, miglior regia) e ‘winner’ per la sceneggiatura originale. Emerald Fennell, sceneggiatrice e attrice britannica ( era Camilla Parker-Bowles nella serie “The Crown”) alla sua prima regia, non si aspettava tanta fortuna. E il film, che da noi sarà in sala con Universal il 24 giugno, farà discutere meno per la sua qualità artistica che per gli agganci con l’attualità Vip di casa nostra. Il pensiero ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Ragazza sbronza stuprata a una festa da un coetaneo, col branco che applaude: non pensate subito e solo a ‘quel’ caso, è cronaca sciaguratamente quasi ordinaria, e puntualmente si scontra col classico “se l’è andata a cercare”. Conosco maschi (uno è mio figlio) che si sono sentiti personalmente insultati da “Promising Young Woman - Una”, manifesto #MeToo candidato a ben cinque Oscar ( tra cui miglior film, miglior attrice Carey Mulligan, miglior regia) e ‘winner’ per la sceneggiatura originale. Emerald Fennell, sceneggiatrice e attrice britannica ( era Camilla Parker-Bowles nella serie “The Crown”) alla sua prima regia, non si aspettava tanta fortuna. E il film, che da noi sarà in sala con Universal il 24 giugno, farà discutere meno per la sua qualità artistica che per gli agganci con l’attualità Vip di casa nostra. Il pensiero ...

Advertising

carloalberto52 : RT @90ordnasselA: “Barella?Parla sempre,è la voce della squadra. Io e lui litighiamo ogni giorno.A colazione e quando camminiamo per andare… - bellaele16 : RT @fed3man: Le donne sono esseri meravigliosi: hanno forza, coraggio, Passione. Difficile amarne solo una, perché Tutte hanno qualcosa d… - carloemme50 : @Lucrezi97533276 No Lucrezia non sei illusa e tantomeno povera. Tu sei ricca dentro e trasmetti a noi questi tuoi i… - Crystal30189086 : Per me è questa foto, ma anche lei che ogni tanto guardava dentro e se ne è uscita con 'c'è scritto amici'. L'emozi… - federikobi : @MarcoZH11 37 anni compiuti e ste cose le soffro ancora maledettamente. Mi corrode dentro ogni volta il pensiero ch… -