Denise Pipitone, Giacomo Frazzitta a Domenica In rinnova l’appello al nuovo testimone anonimo, e svela altri dettagli della lettera (Di domenica 16 maggio 2021) A Domenica In si torna a parlare di Denise Pipitone, la bimba che 17 anni fa è scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva quasi 4 anni. Ospite in studio, insieme a Mara Venier, Alberto Matano che con la Vita in diretta sta seguendo la vicenda. In collegamento invece c’è stato il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che ha rinnovato il suo appello al testimone misterioso che ha inviato una lettera anonima contente informazioni preziose sul caso della scomparsa di Denise. Giacomo Frazzitta a Domenica In rinnova l’appello al testimone anonimo Ancora non si è fatta avanti la persona ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 maggio 2021) AIn si torna a parlare di, la bimba che 17 anni fa è scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva quasi 4 anni. Ospite in studio, insieme a Mara Venier, Alberto Matano che con la Vita in diretta sta seguendo la vicenda. In collegamento invece c’è stato il legale di Piera Maggio,, che hato il suo appello almisterioso che ha inviato unaanonima contente informazioni preziose sul casoscomparsa diInalAncora non si è fatta avanti la persona ...

