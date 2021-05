Delusione Milan: solo 0-0 contro il Cagliari, qualificazione Champions rinviata (Di domenica 16 maggio 2021) Un ottimo Cagliari, già salvo dopo il pareggio del Benevento, sta facendo soffrire il Milan a San Siro. Un primo tempo più complicato del previsto per i rossoneri, che hanno avuto di fronte una squadra caparbia e che ha giocato senza gli assilli della classifica. Occasioni per il Cagliari per Pavoletti e Joao Pedro, ma anche il Milan pericoloso con tiri da fuori di Theo Hernandez e Calabria. Nel finale, punizione dal limite per i rossoneri con Calhanoglu che non impensierisce Cragno. Dopo un brutto primo tempo, il Milan nella ripresa ha provato a scuotersi, impensierendo molto di più la porta di Cragno. Ma le occasioni migliori sono capitate agli isolani, con Donnarumma super su un colpo di testa di Pavoletti e una conclusione di Joao Pedro. Il Milan con determinazione ci ha provato, è ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Un ottimo, già salvo dopo il pareggio del Benevento, sta facendo soffrire ila San Siro. Un primo tempo più complicato del previsto per i rossoneri, che hanno avuto di fronte una squadra caparbia e che ha giocato senza gli assilli della classifica. Occasioni per ilper Pavoletti e Joao Pedro, ma anche ilpericoloso con tiri da fuori di Theo Hernandez e Calabria. Nel finale, punizione dal limite per i rossoneri con Calhanoglu che non impensierisce Cragno. Dopo un brutto primo tempo, ilnella ripresa ha provato a scuotersi, impensierendo molto di più la porta di Cragno. Ma le occasioni migliori sono capitate agli isolani, con Donnarumma super su un colpo di testa di Pavoletti e una conclusione di Joao Pedro. Ilcon determinazione ci ha provato, è ...

