Déjà vu | cosa succede quando proviamo la sensazione del «già visto»

(Di domenica 16 maggio 2021) Il termine déjà vu deriva dalla lingua francese, letteralmente significa “già visto”. Da questa definizione si comprende cos’è il fenomeno e come si manifesta, ovvero con l’impressione, forte e chiara, di avere già visto quello che sta accadendo in un determinato momento, che in realtà avviene per la prima volta. Tuttavia, il nome non spiega come e perché questo succede, anche se si pensa diffusamente che la causa sia da ritrovare in un meccanismo del cervello. Si sa che i déjà vu colpiscono circa il 60-70% delle persone, maggiormente i più giovani. Un fenomeno diffuso, quindi, che non deve preoccupare perché finora ritenuto innocuo, ma che affascina gli studiosi da tempo, a partire già dagli inizi del ‘900. Ancora oggi non esiste una spiegazione scientifica ritenuta completamente valida. Un fenomeno così veloce e immediato è difficile da studiare: gli esperimenti possono essere effettuati anche settimane dopo l’avvenimento del fenomeno, di conseguenza il ricordo dei soggetti viene alterato dal tempo, e così anche le sue implicazioni a livello cerebrale. Per dare una spiegazione al fenomeno sono stati fatti studi di diverso tipo, che hanno generato alcune teorie. Quelle considerate più valide e razionali sono di tipo scientifico e psicologico, ma non mancano anche ipotesi di tipo pseudo-scientifico ed esoterico.