Defrel | “Sarà strano senza De Zerbi Europa League? Ci proviamo fino alla fine”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 16 maggio 2021) L’attaccante del Sassuolo, Gregoire, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria a Parma, parlando anche dell’addio di De. Queste le sue parole: “? Vogliamo provare tuttoperché non si sa mai. Il Parma ha giocato bene oggi e secondo me già la vittoria è importante. Noi siamo contenti, sono due anni chequesto gioco grazie al mister che ci ha preparati bene. Adesso dobbiamo pensareprossima partita”. Su De: “Ci ha dato moltissimo, ci ha dato un’idea di gioco e si vede subito che giochiamo molto bene.di lui dopo tre anni. Ora manca ancora una partita e lui non ha mollato. Sono sicuro che ...