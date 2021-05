Deceduto il 23enne Damon Weaver | diventato famoso per aver intervistato da bambino Obama

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Deceduto 23enne

L'Unione Sarda

... le due auto coinvolte nel sinistro (una Fiesta, guidata dalpiemontese Emanuele Albanto, anche lui, proveniente da Alassio e diretta verso Albenga, e una C3 in viaggio sulla corsia ...Dal palco ha parlato poi lla mamma di un'altra giovane vittima sul lavoro, Sabri Jaballah, operaioil 2 febbraio in un incidente in un'azienda tessile di Montale (Pistoia): "Non è ...I due, che viaggiavano insieme ad un’altra ragazza di 19 anni a bordo di una Renault Clio, si sono scontrati ancora per cause da accertare contro un tir, nella strada che collega la frazione Solere di ...Bollettino tragico per l'incidente di ieri, venerdì 14 maggio, sulla Sp 151 nella strada che collega la frazione Solere di Savigliano con Vottignasco. Sulla dinamica esatta stanno indagando i Carabini ...