De Zerbi lascia il Sassuolo | «Ho già comunicato la mia decisione al club»

(Di domenica 16 maggio 2021) Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma Roberto De, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Abbiamo giocato una grande partita contro una squadra viva. Volevamo vincere con diversi gol di scarto perché crediamo ancora nel settimo posto. A pari punti, la differenza reti premia la Roma. Noi rispettiamo tutti, lo dice uno che sa cosa voglia dire retrocedere, ma nessuno ci ha regalato niente. Ed è giusto lottare per il nostro obiettivo segnando tanto». RASPADORI – «Ha avuto un risentimento muscolare già patito dopo il Milan. Vedremo nei prossimi giorni il da farsi. Caputo è in netta ripresa e gli altri tre, Locatelli, Berardi e Ferrari ...

Roberto De Zerbi sarà il nuovo allenatore dello Shaktar Donetsk. Arriva la conferma, il tecnico italiano è atteso a breve in Ucraina Le voci riguardanti il trasferimento di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk trovano conferma. Si aspetta soltanto l'ufficialità, ma l'attuale tecnico del Sassuolo sarà il nuovo allenatore del club ucraino nella prossima stagione. Vincendo 1-3 in casa del Parma il Sassuolo si mantiene in scia della Roma e lotterà nell'ultima giornata per il settimo posto che vale la Conference League. Partita mai in discussione, nonostante i gi ...