DDL Zan, il discorso da applausi di Alessandro Zan alla manifestazione di Roma (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo la manifestazione a Milano all’Arco della Pace, ieri pomeriggio l’Italia si è colorata di nuovo d’arcobaleno per richiedere una rapida approvazione del DDL Zan, ovvero della legge contro l’omofobia, la misoginia e l’abilismo. 54 piazze si sono riempite (nel rispetto delle norme anti covid) per richiedere una legge così basilare che in realtà quasi tutti i paesi europei hanno già in vigore da decenni. DDL Zan, l’intervento di Alessandro Zan A Roma è intervenuto anche Alessandro Zan con un discorso da applausi riportato fedelmente dal portale Gay.it: “Questa è una legge che vale per tutti. Noi non siamo una minoranza da tutelare, non siamo dei panda da tutelare, siamo dei cittadini colpiti solo per la loro condizione personale. I crimini d’odio sono insidiosi, odiosi, che ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo laa Milano all’Arco della Pace, ieri pomeriggio l’Italia si è colorata di nuovo d’arcobaleno per richiedere una rapida approvazione del DDL Zan, ovvero della legge contro l’omofobia, la misoginia e l’abilismo. 54 piazze si sono riempite (nel rispetto delle norme anti covid) per richiedere una legge così basilare che in realtà quasi tutti i paesi europei hanno già in vigore da decenni. DDL Zan, l’intervento diZan Aè intervenuto ancheZan con undariportato fedelmente dal portale Gay.it: “Questa è una legge che vale per tutti. Noi non siamo una minoranza da tutelare, non siamo dei panda da tutelare, siamo dei cittadini colpiti solo per la loro condizione personale. I crimini d’odio sono insidiosi, odiosi, che ...

Advertising

matteosalvinimi : Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Poveri illusi, gl… - LegaSalvini : ??#Salvini: “Letta e Grillo vogliono la Lega fuori dal governo per approvare Ius Soli, Ddl Zan e patrimoniale? Pove… - NicolaPorro : ?? La folle scelta per celebrare la 'ricchezza delle diversità'. Ma non è un caso. Ecco cosa si nasconde dietro ques… - eugavi55 : RT @Lucilla_888: ?????????????????? ??Gioco delle tre carte. ??Tener impegnato il popolo con il terrore. ??Nel mentre DDL ZAN 'sdoganament… - zazoomblog : Ddl Zan cosa prevede e perché è tanto discusso - #prevede #perché #tanto #discusso -