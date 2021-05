Daydreamer, anticipazioni 17-21 maggio 2021: Can inizia a recuperare la memoria (Di domenica 16 maggio 2021) Can - Daydreamer Penultima settimana in compagnia di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Nelle puntate della soap turca in onda da lunedì 17 a venerdì 21 maggio alle 16.30 su Canale 5, Can (Can Yaman) incomincerà ad avere dei piccoli ricordi del suo passato con Sanem (Demet Ozdemir), persi in seguito all’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Tuttavia, la ragazza non potrà gioire della cosa, dato che le verrà momentaneamente nascosta, e sarà gelosissima della vicinanza tra l’uomo a Ayca. Ecco le anticipazioni. Daydreamer: anticipazioni lunedì 17 maggio 2021 Can, arrivato con Sanem su un’isola deserta, finge che la moto d’acqua si sia rotta. I ricordi sembrano iniziare ad affiorare. I due passano la notte insieme, abbracciati, ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 16 maggio 2021) Can -Penultima settimana in compagnia di– Le Ali del Sogno. Nelle puntate della soap turca in onda da lunedì 17 a venerdì 21alle 16.30 su Canale 5, Can (Can Yaman) incomincerà ad avere dei piccoli ricordi del suo passato con Sanem (Demet Ozdemir), persi in seguito all’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Tuttavia, la ragazza non potrà gioire della cosa, dato che le verrà momentaneamente nascosta, e sarà gelosissima della vicinanza tra l’uomo a Ayca. Ecco lelunedì 17Can, arrivato con Sanem su un’isola deserta, finge che la moto d’acqua si sia rotta. I ricordi sembranore ad affiorare. I due passano la notte insieme, abbracciati, ...

Advertising

cristiana2c : RT @MariaCr78401813: Buona domenica !!! Anticipazioni puntata di domani lunedì ?? #DayDreamer #demetOzdemir #CanYaman - MariaCr78401813 : Buona domenica !!! Anticipazioni puntata di domani lunedì ?? #DayDreamer #demetOzdemir #CanYaman - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 17 maggio: Can e Sanem soli sull’isola deserta - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 17 Maggio: Can E Sanem Soli Sull’isola Deserta - #Daydreamer #Anticipazioni #Maggio: - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 17 maggio: Can e Sanem soli sull’isola deserta - #Daydreamer #anticipazioni #maggio: -